Kenya: au moins 17 enfants périssent dans l'incendie du dortoir de leur école

Au moins 17 enfants ont péri dans un incendie qui a ravagé dans la nuit le dortoir de leur école primaire, dans le centre du Kenya, a annoncé vendredi la police, qui enquête sur ses causes.

L'école, qui accueille quelque 800 élèves âgés de cinq à 12 ans environ, se trouve dans une zone semi-rurale à environ 170 km au nord de la capitale Nairobi.

"Il y a 17 morts" et plusieurs autres personnes qui ont été blessées, dont 16 grièvement, et hospitalisées d'urgence, a déclaré la porte-parole de la police, Resila Onyango, ajoutant qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

"Les corps retrouvés sur les lieux ont été brûlés au point de devenir méconnaissables", a-t-elle ajouté. "D'autres corps seront probablement retrouvés" au cours de l'inspection des lieux, selon elle.