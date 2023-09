Kenya: dix ans après l'attaque du Westgate, la thérapie par le récit

"S'il vous plaît, ne les laissez pas nous tuer, ne les laissez pas nous tuer." Dix ans après, Loi Awat n'a pas oublié les prières désespérées de gens pris avec elle dans l'attaque du centre commercial Westgate, dans la capitale kényane Nairobi.

Cet assaut lancé le 21 septembre 2013 par des islamistes somaliens shebab, groupe affilié à Al Qaïda, a fait 67 morts et plus de 200 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Kenya après l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine à Nairobi en 1998 (213 morts).