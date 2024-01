Kenya : la justice déclare "illégal" le déploiement de policiers en Haïti

Un tribunal kényan a jugé vendredi "anticonstitutionnelle, illégale et invalide" la décision du gouvernement de déployer, dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU, un millier de policiers en Haïti, secoué par les violences.

Le Conseil de sécurité de l'Onu avait donné en octobre son accord pour l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne dépassée, alors que le chaos et la violence des gangs ont fait près de 5.000 morts en Haïti en 2023, dont plus de 2.700 civils, selon le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, publié mardi.

Jeudi, le ministre haïtien des Affaires étrangères avait une nouvelle fois exhorté à l'envoi rapide de renforts sur l'île. "Chaque jour qui passe sans cet appui tant espéré, c'est un jour de trop que nous vivons dans l'enfer des gangs", a déclaré Jean Victor Généus devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Selon la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en octobre par 13 voix pour et 2 abstentions (Chine et Russie) après de difficiles négociations, cette "mission multinationale de soutien à la sécurité", non onusienne, était prévue pour "une période initiale de douze mois", avec une réévaluation au bout de neuf.

La résolution appelait d'autre part la future mission à "prendre les mesures appropriées en matière de gestion des eaux usées" pour empêcher la propagation de maladies.