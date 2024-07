Kenya: le président Ruto annonce le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement

Après avoir "écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui (...) décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres" du gouvernement, a annoncé le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à State House, le palais présidentiel. Seuls le ministre des Affaires étrangères et le vice-président conservent leurs portefeuilles, a poursuivi M. Ruto.

"Je vais immédiatement engager de vastes consultations à travers différents secteurs et formations politiques, dans le but de définir un gouvernement à base élargie qui m'aidera à accélérer les mesures nécessaires et urgentes", a également déclaré le chef de l'Etat.