Kenya: six enseignants au cœur d'un tollé libérés sous caution

Six enseignants kényans - cinq femmes et un homme - accusés d'avoir contraint des élèves du primaire à simuler des scènes de sexe en guise de punition, ont été libérés sous caution lundi en attendant la tenue de leur procès.

Déjà suspendus par leur hiérarchie, les six enseignants ont été inculpés pour avoir soumis leurs élèves à des traitements cruels, inhumains et dégradants.

Après avoir plaidé "non coupable", "ils ont été remis en liberté moyennent une caution de 500.000 shillings (environ 3.600 euros)", a indiqué à l'AFP leur avocat Edward Begi.

Dans une vidéo de 29 secondes rapidement devenue virale, quatre garçons en uniforme scolaire simulaient des actes sexuels sous un arbre dans la cour d'une école de Nyamache, une localité rurale située à quelque 300 kilomètres à l'ouest de la capitale Nairobi

En arrière-fond, on entend les six enseignants bavarder et éclater de rire lorsqu'un enfant torse nu essuie des larmes sur son visage. Cet incident a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux dans ce pays largement conservateur.