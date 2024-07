A Khan Younès, la détresse de Gazaouis après de nouveaux bombardements israéliens

- "On n'en peut plus" -

Il dit avoir vu "des blessés et des morts transportés sur des tuk-tuk (petit véhicule à trois roues, NDLR) et des charrettes tirés par des ânes vers l'hôpital Nasser" alors qu'il allait en direction d'al-Mawasi avec sa famille.

Bashar TALEB

M. Abou Taimah a affirmé s'être déjà déplacé quatre fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a plus de neuf mois.

Il craint de ne pas trouver où s'installer. "Nous allons vivre dans la rue, et encore, même les trottoirs sont remplis de monde", dit-il: "On est épuisé, on n'en peut plus de ces déplacements".