Kim Jong-un veut inscrire la Corée du Sud comme "ennemi numéro un" dans la constitution

Kim Jong Un veut inscrire la Corée du Sud dans la constitution en tant qu'"ennemi numéro un". Lors d'une prise de parole au parlement à Pyongyang, le dirigeant de la Corée du Nord a affirmé qu'une réunification avec son voisin n'était plus possible, ont rapporté mardi les médias d'État. Les expressions comme "indépendance, réunification pacifique et grande unité nationale" doivent être bannies de la constitution, a-t-il encore expliqué.

Les tensions de la péninsule coréenne sont au plus haut depuis des années avec en arrière-plan le conflit autour du programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord. Le pays est sujet à de lourdes sanctions internationales à cet effet.

Lors de récentes visites dans des usines de munitions, Kim Jong Un a désigné la Corée du Sud en tant qu'ennemi principal du pays et annoncé que la politique de réunification antérieure allait être revue. Mardi, le dirigeant nord-coréen a aussi accusé son voisin du sud de vouloir faire tomber son gouvernement. "Nous ne voulons aucune guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter", a-t-il encore affirmé, selon KCNA Watch, qui agrège la production médiatique nord-coréenne. Le dirigeant a indiqué que les habitants du pays doivent apprendre via un amendement de la constitution que "la Corée du Sud est leur plus grand ennemi, inchangé".