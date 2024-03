Kipruto gagne le marathon de Tokyo, Kipchoge 10e

Kipchoge, 39 ans, a fortement faibli après une vingtaine de kilomètres et a franchi la ligne d'arrivée en 2h 6min 50sec. Kipruto s'est quant à lui imposé en 2h 2min 16sec, battant le record du parcours, devant les également kényans Timothy Kiplagat (2h 2min 55sec) et Vincent Ngetich (2h 4min 18sec).

L'Ethiopienne Sutume Asefa Kebede a remporté la course féminine en 2h 15min 55sec, devant la championne en titre du Kenya Rosemary Wanjiru (2h 16min 14sec) et la championne du monde éthiopienne Amane Beriso Shankule (2h 16min 58sec). La Néerlandaise Sifan Hassan est arrivée 4e avec un temps de 2h 18min 5sec.

La course se déroulait moins d'un mois après le décès du recordman du monde Kelvin Kiptum et de son entraîneur rwandais Gervais Hakizimana dans un accident de la route au Kenya. Kiptum, 24 ans, avait récemment battu le record du monde auparavant détenu par Kipchoge, avec un temps de 2h 0min 35sec au marathon de Chicago. Les deux athlètes devaient se mesurer pour la première fois aux JO de Paris.

Le marathon de Tokyo était la première course de Kipchoge depuis la mort de Kiptum, et il semblait sur la bonne voie pour récupérer le record du monde aux alentours de la marque des 15 km. Mais il a alors ralenti de façon spectaculaire, laissant Kiplagat, Kipruto et Ngetich dans le peloton de tête.