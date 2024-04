Konica Minolta va supprimer 2.400 emplois, sur fond du déclin du marché de l'impression

Cette restructuration va être menée au cours de son nouvel exercice 2024/25 qui a démarré le 1er avril, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le groupe veut améliorer sa rentabilité en se montrant plus sélectif dans ses segments d'activité et en améliorant la productivité de ses salariés, y compris via l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative, a-t-il expliqué.