La bande de Gaza est devenue "inhabitable", selon l'ONU

La moitié de tous les bâtiments de la bande de Gaza est endommagée et le territoire palestinien est "inhabitable", après quatre mois de guerre menée par Israël contre le mouvement islamiste Hamas, estime l'ONU mercredi.

Les chercheurs de la Cnuced ont établi l'ampleur des dégâts en s'appuyant sur des images satellite à haute résolution et en comparant les images avant le 7 octobre et après -une fois qu'Israël a entamé le pilonnage incessant de Gaza, suite à l'opération sans précédent menée à cette date par le Hamas en territoire israélien.

Il faudra des dizaines de milliards de dollars pour rendre l'étroite bande de terre à nouveau vivable, souligne un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Le rapport lui-même a été arrêté à fin novembre, un peu moins de deux mois dans le conflit.

Il estime qu'alors, 37.379 bâtiments - l'équivalent de 18% du total des structures de la bande de Gaza - avaient été endommagés ou détruits par l'opération militaire.

Et depuis lors, les données satellitaires indiquent que les destructions ont plus que doublé, selon Rami Alazzeh, un économiste de la Cnuced spécialisé dans l'assistance au peuple palestinien et co-auteur du rapport.