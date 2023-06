La banque JPMorgan s'entend avec des victimes de Jeffrey Epstein et évite un procès

"Les parties estiment que cet accord est dans l'intérêt de tous, en particulier des victimes ayant survécu aux terribles abus de M. Epstein", a indiqué un communiqué commun à la banque et aux victimes présumées.

Le financier, dont l'origine de la fortune est opaque, a été client de JPMorgan Chase entre 1998 et 2013, avant que l'établissement ne décide finalement de rompre leur relation commerciale.

Jeffrey Epstein avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois pour avoir conduit des jeunes filles à se prostituer en Floride, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

Inculpé et arrêté en 2019 pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise et avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, il s'était suicidé en prison quelques semaines plus tard, avant d'être jugé.

L'accord financier annoncé lundi intervient après une première transaction, mi-mai pour un montant de 75 millions de dollars, entre Deutsche Bank et des victimes. Elles affirmaient que l'établissement allemand avait permis au prédateur sexuel présumé de rester actif grâce aux services financiers qu'elle lui avait fournis à partir de 2013.