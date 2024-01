A la barre, Geneviève Legay raconte son réveil à l'hôpital après une manifestation de "gilets jaunes"

"Comme une imbécile, excusez-moi, j'ai voulu faire un dernier tour de drapeau et dire +liberté de manifester+", raconte la militante de 77 ans devant le tribunal correctionnel de Lyon, où est jugé le commissaire divisionnaire Rabah Souchi.

Ce 23 mars 2019 à Nice, elle aperçoit quelques policiers, avec boucliers et tonfas. "Je me dis +il t'arrivera rien, t'as un drapeau de la paix+. Je me suis réveillée à l'hôpital", explique-t-elle, visiblement émue.

La porte-parole départementale d'Attac souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien. L'enquête montrera qu'elle a été renversée par un policier, lors d'une action visant à disperser ce rassemblement interdit.

A l'époque, les images de la septuagénaire inanimée au sol font couler beaucoup d'encre, d'autant que les autorités sont soupçonnées d'avoir cherché à étouffer l'affaire, le procureur de Nice ayant, dans un premier temps, nié tout contact entre la militante et les forces de l'ordre, une thèse reprise à l'Elysée par Emmanuel Macron.