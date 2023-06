La bataille du centenaire des 24 Heures du Mans est lancée

Dans la catégorie reine des Hypercars, les deux Ferrari étaient sur la première ligne quand la star du basket américain LeBron James a donné le signal du départ à 16H00 (14H00 GMT) en agitant un drapeau tricolore frappé du logo de la course.

Les premières heures de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans ont donné lieu samedi à une compétition féroce, marquées par un coup d'éclat de Toyota même si Ferrari, Porsche et même Cadillac ne lâchent rien.

Mais la Toyota N.8, sacrée l'an dernier et pilotée par Sébastien Buemi, parti en deuxième ligne, a rapidement pris la tête et creusé l'écart dès le départ de la première voiture de sécurité.

Derrière, la bataille pour la deuxième place a fait rage entre les deux Ferrari N.50 et N.51 et la Toyota N.7, soeur et unique rivale de la N.8 ces cinq dernières années, tandis que les trois prototypes 963 suivaient, roue dans roue.

Entre dépassements et arrêts aux stands, les positions ont beaucoup évolué dans l'heure suivante mais toutes les voitures restaient dans le coup. La Cadillac N.3 pilotée par Sébastien Bourdais, un temps aux avant-postes, a toutefois dû rentrer au stand en raison d'une avarie.