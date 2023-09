La Belge Sandra De Waele prend ses fonctions d'ambassadrice de l'UE au Liban

Elle a, dès sa prise de fonctions, rencontré le ministre libanais sortant des Affaires étrangères et des Emigrés, Abdallah Bou Habib, le président du parlement et le Premier ministre démissionnaire Najib Mikati, a indiqué le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dans un communiqué.

"J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les autorités libanaises, les organisations de la société civile et la communauté internationale pour placer le Liban sur la voie du redressement", a-t-elle déclaré, citée par le communiqué.

"L'Union européenne continue de soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles, qui aideraient le Liban à se doter d'institutions étatiques solides et responsables devant leurs citoyens. Des institutions pleinement opérationnelles seraient également bénéfiques pour les relations UE-Liban", a-t-elle ajouté.

Mme De Waele a été désignée en mars dernier comme ambassadrice de l'UE au Liban. Elle était alors cheffe de la division des sanctions du SEAE et avait précédemment été cheffe adjointe de la délégation de l'UE en Égypte et cheffe des sections politique, presse et information des délégations de l'UE en Thaïlande et en Israël.