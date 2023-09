La Belgique accueille un exercice CBRN de grande ampleur sous l'égide de l'Otan

Ces spécialistes proviennent de 18 pays de l'Otan (dont l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Turquie) et participent à cet exercice multinational, baptisé "Toxic Trip 2023". La Suède, futur allié (elle est candidate à l'adhésion, mais la Hongrie et la Turquie tardent à donner leur aval) est également présente, ainsi que certains pays partenaires de l'Alliance atlantique - dont des délégations venues d'Autriche et de Corée du Sud, a précisé le service de presse de la Défense dans un communiqué

L'objectif de "Toxic Trip" "est de mettre en pratique et harmoniser les techniques et procédures de défense passive et CBRN de leur propre nation et, par extension, de l''ensemble du territoire de l'Otan, afin qu'en cas de menace réelle, n'importe où dans le monde, l'action et la coopération puissent être encore meilleures et plus rapides", indique le texte.