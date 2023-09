La Belgique améliore un peu sa position dans l'indice mondial de l'innovation

La Suisse est, pour la 13e année d'affilée, le pays à l'économie la plus innovante au monde, devant la Suède, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Singapour, ressort-il du rapport annuel Global Innovation Index de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI). L'an dernier, la Belgique se positionnait en 26e position, elle figure dans cette édition au 23e rang des 132 pays comptabilisés.

Ce classement tient compte de 80 critères dont notamment l'infrastructure, le système éducatif, les politiques publiques, les brevets, etc.

Les points forts de la Belgique sont l'éducation, les dépenses et nombre de chercheurs en R&D, les compétences des travailleurs et les dépenses en logiciels. Reste à améliorer le nombre de diplômés en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), l'infrastructure IT et la productivité au travail.