La Belgique élit ses députés, redoute une nouvelle paralysie politique

La Belgique élit dimanche ses députés, avec la perspective de voir l'extrême droite s'imposer en Flandre et les partis traditionnels affaiblis, augurant de longues négociations pour former la coalition gouvernementale.

Un record dont le pays n'était pas si loin quand la coalition de sept partis dirigée Alexander De Croo, le Premier ministre sortant, avait enfin vu le jour à l'automne 2020, 493 jours après les élections de 2019.

"C'est difficile à anticiper mais la crise pourrait être plus longue cette fois", explique à l'AFP Benjamin Biard, chercheur au centre de sciences politiques Crisp.

En cause: la progression annoncée des partis "antisystème", l'extrême droite en Flandre et les communistes en Belgique francophone, renforçant la difficulté à dégager un consensus politique au niveau national dans ce pays traditionnellement divisé entre Flamands et Wallons.