La Belgique met en garde contre la hausse de cas de virus de Marburg au Rwanda

Les autorités rwandaises ont notifié l'épidémie à la Belgique le 28 septembre. Le virus de Marburg se transmet par contact direct avec le sang ou les fluides corporels des personnes infectées, ou indirectement par l'intermédiaire de surfaces contaminées. Le virus provoque une fièvre hémorragique.

Selon le SPF, les symptômes de la maladie commencent par une forte fièvre, de violents maux de tête et des douleurs musculaires, parfois suivis de diarrhées aqueuses, de vomissements, de douleurs abdominales et de crampes. De nombreux patients présentent des hémorragies graves. Le taux de mortalité est très élevé, jusqu'à 80 % et plus. En l'absence d'un traitement approuvé, le RMG souligne l'importance de la prévention et du dépistage précoce. La période d'incubation varie considérablement, de 2 à 21 jours.