La Berlinale célèbre des cinéastes iraniens interdits de voyager

Les réalisateurs de "My Favourite Cake" ("Mon gâteau préféré", ndlr), Maryam Moghaddam et Behtash Sanaeeha, n'ont pas pu faire le déplacement au Festival international du film pour défendre leur long métrage.

Un soir à l'abri des regards, une septuagénaire séduit un retraité, et le conduit chez elle : deux réalisateurs iraniens, empêchés de voyager par Téhéran, brisent de nombreux tabous dans leur film, présenté vendredi en compétition à Berlin.

Célébré dans les festivals internationaux, le cinéma iranien est en même temps soumis à un contrôle étroit du régime, et ses plus grands réalisateurs, qui bravent la censure, sont régulièrement victimes de la répression.

La Berlinale, connue pour ses engagements politiques, a une longue tradition de soutien des cinéastes iraniens dissidents. Le festival a attribué l'Ours d'or à plusieurs d'entre eux comme Asghar Farhadi ("Une séparation"), Jafar Panahi ("Taxi") et Mohammad Rasoulof ("Le diable n'existe pas").

A ces cinéastes dans le collimateur des autorités s'ajoutent désormais Maryam Moghaddam, 54 ans, et Behtash Sanaeeha, 43 ans, qui se sont vus "confisquer leurs passeports", les empêchant de voyager, et sont "poursuivis par la justice pour leur travail d'artistes et de cinéastes", a déploré la Berlinale.