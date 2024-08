La Bourse de Paris chute de plus de 2% sur fond de craintes de récession aux Etats-Unis

ERIC PIERMONT

La Bourse de Paris chute de plus de 2% lundi, et continue de creuser ses pertes, alors que les craintes de récession aux Etats-Unis se font de plus en plus pesantes sur les marchés financiers.

L'indice vedette CAC 40 dévissait de 2,14% vers 10H00, soit de 158,07 points à 7.093,73 points après avoir fortement reculé de 1,61% vendredi, clôturant alors au plus bas depuis fin novembre.