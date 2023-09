La Bourse de Tokyo boucle une 8e séance de hausse

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse mercredi pour la huitième fois d'affilée, soutenue par l'affaiblissement du yen tombé la veille au plus bas en dix mois face au dollar, un facteur bénéficiant aux valeurs exportatrices japonaises.

Le yen est descendu brièvement mardi à 147,80 yens pour un dollar, son plus faible niveau depuis début novembre 2022, une évolution de change positive pour les résultats à l'étranger des entreprises exportatrices nippones.

Le gouvernement japonais était intervenu en septembre et octobre 2022 sur le marché des changes pour soutenir sa devise nationale, qui était alors tombée au plus bas depuis 1990 face au billet vert.

À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger recul de 0,1% vers 06H50 GMT (08H50 heure belge).

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,17% à 86,54 dollars vers 06H40 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,14% à 89,91 dollars.