La branche armée du Hamas attaque à nouveau le poste-frontière de Kerem Shalom

Selon l'ONU, 1,4 million de Palestiniens, habitants et déplacés, sont entassés à Rafah, à quelques kilomètres à l'ouest de Kerem Shalom, et les autorités israéliennes ont enjoint des dizaines de milliers de familles à évacuer des quartiers est de cette ville en prévision d'une possible opération terrestre.

Depuis des mois, les ONG accusent par ailleurs Israël de ne pas laisser entrer suffisamment d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.