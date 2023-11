La branche armée du Hamas déclare avoir remis 13 otages israéliens et 7 étrangers au CICR

Un accord entré en vigueur vendredi prévoit quatre jours de trêve, qui doivent permettre la libération, d'une part, de 50 otages retenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis le 7 octobre et, d'autre part, de 150 prisonniers palestiniens.

Vendredi, 13 premiers otages israéliens, des femmes et des enfants, avaient été remis au CICR et avaient regagné Israël via l'Égypte pour retrouver leurs familles. Le Hamas avait alors également libéré 10 Thaïlandais et un Philippin, qui ne faisaient pas partie de l'accord.