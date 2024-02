La Californie confrontée à deux tempêtes hivernales

De fortes pluies se sont abattues jeudi sur la Californie, submergeant certaines routes et déclenchant des alertes inondations, à cause d'une tempête qui va être suivie de près par une deuxième dépression hivernale.

Certains égouts ont débordé et les télévisions locales ont montré des voitures submergées par les eaux à une intersection.

Le sud du "Golden State" et Los Angeles ont eux été touchés jeudi matin. Certaines routes de la ville ont été largement inondées, et une section de la Pacific Coast Highway, l'autoroute prisée de nombreux touristes pour sa vue imprenable sur la côte, a été fermée.

"La plus grosse tempête de la saison" pourrait débuter dimanche, a averti le NWS.

Mais les autorités s'inquiètent surtout d'une deuxième dépression hivernale en vue, qui risque de provoquer des glissements de terrain et d'importantes inondations.

Les montagnes à l'est de Los Angeles doivent elles s'attendre à recevoir jusqu'à 45 centimètres de neige jeudi.

"Le timing exact, l'intensité et les quantités (de pluie) sont encore incertains, mais il est très probable qu'il s'agisse d'une tempête sérieuse qui durera deux ou trois jours", ont souligné ses météorologues.

La côte ouest des Etats-Unis a enduré un hiver anormalement pluvieux l'an dernier, à cause d'une série de tempêtes très rapprochées qui ont provoqué des précipitations avoisinant des records.

Ces catastrophes ont fait plus d'une vingtaine de morts et ont provoqué de nombreux dégâts et coupures d'électricité.

Ces précipitations ont toutefois permis à la Californie de refaire ses réserves en eaux après plusieurs années d'une intense sécheresse.

Historiquement, la Californie est habituée à alterner entre coups de chaud et pluies intenses, et il est toujours compliqué de lié un événement météorologique particulier au changement climatique.

Néanmoins, les scientifiques avertissent depuis des années que le réchauffement de la planète dérègle le climat et renforce la fréquence des événements extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes ou de canicules.