La Californie subit son plus grand incendie de l'année et craint un été dangereux

La Californie subit depuis samedi son plus grand incendie de l'année, faisant craindre un été dangereux, après deux années très pluvieuses qui ont étoffé une végétation désormais susceptible d'agir comme combustible, selon les spécialistes.

Le "Post Fire" s'est déclaré dans la région rurale de Gorman, à un peu plus d'une heure de route au nord-ouest de Los Angeles. Il a brûlé plus de 5.900 hectares en deux jours et entraîné l'évacuation de 1.200 personnes, selon les autorités.