La CEDH condamne la Turquie pour un jugement fondé sur l'usage d'une messagerie

Dans l'affaire jugée par la CEDH, un enseignant turc d'une cinquantaine d'années, Yuksel Yalcinkaya, a été arrêté en 2016 et placé en détention provisoire, car il était soupçonné d'appartenir à FETÖ/PDY ("Organisation terroriste fethullahiste/Structure d'État parallèle").

ByLock est considérée par Ankara comme l'outil de communication privilégié des responsables présumés du putsch manqué de 2016, qui a fait 250 morts et a été suivi d'arrestations massives ainsi que de purges d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne de la Turquie.

Jugé l'année suivante, il a été reconnu coupable et condamné à six ans et trois mois de prison, une peine confirmée par la cour d'appel régionale d'Ankara puis par la Cour de cassation. En 2019, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé.

La CEDH constate que le simple fait qu'il utilisait ByLock a constitué l'élément de preuve déterminant contre lui.

Selon elle, "cette interprétation extensive de la loi a eu pour effet de créer une présomption quasi automatique de culpabilité reposant sur la seule utilisation de ByLock, qui a rendu presque impossible pour le requérant de se disculper des accusations portées contre lui".