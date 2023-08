"La chaleur nous tue": travailler par 50 degrés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, particulièrement exposés aux effets du changement climatique, affrontent des températures à la limite du supportable. Mais en Irak, en Syrie, en Tunisie et en Arabie saoudite, certains sont forcés de travailler dans la chaleur.

"On fabrique tout de nos propres mains. On se lève tôt pour éviter la chaleur", explique à l'AFP Mourad, 30 ans.

"Ma vie est une souffrance", peut-on lire tatoué sur son avant-bras, tandis qu'il frappe un morceau de fer.

De temps à autre, il retire sa chemise pour essuyer la sueur qui coule de sa barbe, puis boit une tasse de thé devant un vieux ventilateur suspendu au plafond.

"On reste devant le feu pendant au moins cinq ou six heures, jusqu'à deux ou trois heures de l'après-midi, ça nous consume", souffle-t-il. "La chaleur nous tue. J'ai six enfants, et je peux à peine subvenir à leurs besoins. Si on ne travaille pas, on ne peut pas joindre les deux bouts".