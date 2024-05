La Chine annonce la fin de ses manoeuvres militaires autour de Taïwan

Navires de guerre, avions, soldats et lance-missiles ont été mobilisés pour encercler Taïwan dans le cadre de ces manoeuvres militaires officiellement nommées en anglais "Joint Sword-2024A" (ou "Epées tranchantes unies-2024A" en français).

Ces exercices impliquaient les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées (responsable des missiles stratégiques) et avaient principalement lieu "dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan".

Ils se déroulaient également dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, toutes situées à proximité immédiate de la côte est chinoise.