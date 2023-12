La Chine assure la Corée du Nord de son soutien

La Chine qui partage une frontière commune avec la Corée du Nord est le principal soutien politique et économique de ce pays reclus visé par une multitude de sanctions internationales.

"Face aux turbulences au niveau international, la Chine et la (Corée du Nord) se sont toujours fermement soutenues et fait confiance l'une et l'autre", a affirmé Wang Yi lors d'une rencontre à Pékin avec le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères Pak Myong Ho, selon un compte-rendu de la diplomatie chinoise.