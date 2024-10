La Chine "confiante" dans sa croissance, mais sans nouvelles mesures de relance

"Nous sommes pleinement confiants d'atteindre les objectifs de développement économique et sociétal cette année", a affirmé Zheng Shanjie, président de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC), lors d'une conférence de presse à Pékin.

Mais elle a finalement déçu, les hauts responsables de la Commission n'annonçant aucune nouvelle mesure malgré les difficultés que rencontre l'économie chinoise, principalement une crise de l'immobilier et une consommation des ménages atone.

"Nous avons aussi pleinement confiance dans la poursuite d'un développement stable, sain et durable", a-t-il ajouté.

Mardi, les Bourses de Shanghai et Shenzhen avaient ouvert en hausse de plus 10%.

Mais ces gains ont été partiellement effacés, faute d'annonce majeure lors de la conférence de presse. A la mi-journée, la Bourse de Shanghai gagnait 4,8% et celle de Shenzhen 7,7%. La Bourse de Hong Kong, elle, cédait plus de 5%.

- Relance de l'immobilier -

Après des annonces au compte-gouttes ces derniers mois et sans effet apparent, les autorités chinoises avaient dévoilé fin septembre des mesures d'une ampleur sans précédent depuis des années, dont des réductions de taux et des prêts immobiliers plus accessibles.

Qualifié de "relance au bazooka" par un analyste, le paquet de mesures avait fait s'envoler les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale de plus de 20%.