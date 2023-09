La Chine dément interdire l'iPhone dans ses ministères

En dépit de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis, Apple et ses produits continuent de jouir en Chine d'une popularité qui ne se dément pas.

Les entreprises chinoises et étrangères sont traitées sur "un même pied d'égalité", a-t-elle ajouté.

Apple s'est implanté en Chine en 1993 et le géant asiatique est pour la marque son plus gros marché à l'étranger mais aussi son principal centre de production pour ses smartphones, ordinateurs, tablettes et accessoires électroniques.