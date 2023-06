La Chine déplore les appels occidentaux à réduire les liens économiques

"Tout le monde est entremêlé": le Premier ministre chinois Li Qiang a déploré mardi dans un discours les appels occidentaux à réduire les dépendances vis-à-vis de son pays, y voyant une "fausse proposition".

Le chef du gouvernement et deuxième personnage de l'Etat, qui en Chine est plus spécifiquement chargé des questions économiques, a également insisté sur la nécessité de "coopérer", seule voie selon lui pour générer croissance et prospérité.