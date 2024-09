La Chine déroule le tapis rouge aux dirigeants africains

Partager:

TINGSHU WANG La Chine accueille avec faste lundi des dirigeants de toute l'Afrique pour cinq jours de sommet destinés à approfondir les liens avec ce continent où les importants prêts de Pékin ont permis la construction d'innombrables infrastructures. Des dizaines de dirigeants et délégations sont attendus pour ce sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique prévu jusque vendredi et qui sera selon le géant asiatique le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19.

La Chine a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets, et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium. Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine (voies ferrées, ports, routes...) mais aussi soulevé des interrogations car ils ont également creusé l'endettement de certains pays. La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d'euros) au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois.

La sécurité a été renforcée à Pékin avant le sommet, avec notamment des routes temporairement barrées pour permettre le passage des délégations. Des banderoles ont été accrochées dans la ville et proclament que la Chine et le continent africain "s'unissent pour un avenir meilleur". Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé tôt lundi matin à Pékin pour une visite de quatre jours en Chine, au cours de laquelle il se rendra également dans la grande métropole de Shenzhen (sud), capitale technologique du géant asiatique.