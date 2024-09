La Chine est le plus gros producteur de véhicules au monde

La Chine était, l'an dernier, le plus gros producteur automobile du monde et représentait un véhicule sur trois (32%) sorti des usines, selon les chiffres publiés jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). L'Europe représentait 20%, suivie par l'Amérique du Nord (17%), le Japon et la Corée du Sud (14%).