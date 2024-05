"Les exercices se déroulent dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan, ainsi que dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin", a indiqué l'agence, précisant que les exercices, prévus pour deux jours, avaient démarré à 07H45 .