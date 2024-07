La Chine, minée par une croissance au ralenti, veut "éliminer les risques" économiques

Les dirigeants chinois se sont accordés sur la nécessité "d'éliminer les risques" dans l'économie et de stimuler la consommation intérieure lors d'une réunion au sommet qui s'est achevée jeudi, a indiqué un média d'État.

Selon le compte-rendu publié par Chine nouvelle, le pouvoir communiste s'est également engagé à tout faire pour "prévenir et éliminer les risques dans des domaines clés tels que l'immobilier et la dette des gouvernements locaux".

Cette formulation vague n'implique en général pas de changement relatif au système politique, mais uniquement des adaptations dans la politique sociale et économique.

Les médias et les réseaux sociaux sont déjà étroitement censurés dans le pays, mais les dirigeants ont encore appelé jeudi à "renforcer l'orientation de l'opinion publique et à prévenir et résoudre efficacement les risques en matière idéologique".

Le plénum a également permis d'exclure officiellement l'ex-ministre des Affaires étrangères Qin Gang du comité central et de "confirmer" la décision d'expulser du PCC l'ancien ministre de la Défense, Li Shangfu.