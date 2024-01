La Chine sanctionne cinq entreprises américaines pour des ventes d'armes à Taïwan

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé dimanche que les sociétés de défense BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat et Data Link Solutions, seraient visées par les sanctions.

"Les contre-mesures consistent à geler les actifs de ces sociétés en Chine, y compris leurs biens meubles et immeubles, et à interdire aux organisations et aux individus en Chine de réaliser des transactions et de coopérer avec elles", a indiqué le ministère. "Les ventes d'armes américaines à la région chinoise de Taïwan (...) nuisent gravement à la souveraineté et aux intérêts de la Chine en termes de sécurité", ajoute le communiqué.

Pékin a accru les pressions sur Taïwan depuis que la présidente pro-indépendance Tsai Ing-wen est arrivée au pouvoir en 2016.