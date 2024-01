La Chine soutient la "souveraineté" des Maldives

Cette semaine, M. Muizzu effectue sa première visite d'État en Chine depuis son entrée en fonction, et a rencontré M. Xi mercredi, ont rapporté les médias d'État de Pékin.

"Dans les nouvelles circonstances, les relations entre la Chine et les Maldives se trouvent face à une opportunité historique de s'appuyer sur les réalisations passées et d'aller de l'avant", a déclaré M. Xi à M. Muizzu, selon l'agence de presse étatique Xinhua.

M. Xi "a souligné que la Chine respecte et soutient les Maldives dans l'exploration d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales", a ajouté l'agence, et "soutient fermement les Maldives dans la sauvegarde de leur souveraineté nationale, de leur indépendance, de leur intégrité territoriale et de leur dignité nationale".

En réponse, M. Muizzu a remercié M. Xi pour "le rôle significatif de la Chine dans la réussite économique des Maldives" et pour le rôle de Pékin dans "le développement des infrastructures des Maldives", selon un communiqué.