La Chinoise Cai et le Sud-Coréen Lee sacrés en snowboard halfpipe

La Chinoise Cai Xuetong et le Sud-Coréen Lee Chae-un ont été sacrés champions du monde de snowboard halfpipe, vendredi matin, dans la station géorgienne de Bakuriani.

En l'absence de l'Américaine Chloe Kim, star de la discipline et double championne olympique en titre (2018 et 2022), qui a décidé de faire une saison de pause, Cai Xuetong a assommé la concurrence dès son premier passage noté à 90,50 points.

Championne du monde 2015 et 2017, vice-championne du monde 2019 derrière Chloe Kim, la Chinoise de 29 ans a devancé la Canadienne Elizabeth Hosking (85,50) et la Japonaise Mitsuki Ono (83,00).

Chez les hommes, le Sud-Coréen Lee Chae-un, âgé seulement de 16 ans, a surpris avec un dernier "run" à 93,50 points, devant l'Australien Valentino Guseli (93,00) et le Suisse Jan Scherrer (89,25).

Le champion olympique en titre, le Japonais Ruka Hirano, et le vice-champion olympique de Zhangjiakou il y a un an, l'Australien Scotty James, ont échoué au pied du podium, respectivement 4e (87,50) et 5e (86,50).