La CIJ appelle Israël à protéger les civils sans ordonner la fin des opérations à Gaza

La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu vendredi à La Haye son ordonnance sur la demande de l'Afrique du Sud contre Israël quant à l'application de la convention sur le génocide dans la bande de Gaza. Si elle n'a pas ordonné la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza, elle impose à Israël de "prévenir et punir" toute incitation possible au "génocide".

Dans son verdict, la plus haute juridiction de l'ONU a également ordonné à Israël de tout faire pour éviter les morts et les blessés sur la bande de Gaza et d'autoriser l'accès humanitaire pour la population palestinienne.

La cour a par ailleurs demandé au mouvement islamiste palestinien Hamas de libérer "immédiatement" les otages israéliens retenus depuis le 7 octobre.