La Colombie rappelle son ambassadeur en Argentine après des propos de Milei

Le premier président colombien de gauche et ancien guérillero lui-même a accédé au pouvoir en août 2022, se donnant pour objectif de pacifier le pays secoué par des décennies de combats entre les forces de sécurité, des guérillas de gauche, des paramilitaires de droite et des groupes de narcotrafiquants.

L'ultralibéral et antisystème Javier Milei a déclaré jeudi dans un entretien avec une journaliste colombienne que M. Petro est un "communiste meurtrier qui est en train de faire couler la Colombie".

M. Petro a réagi aux propos de son homologue argentin, déclarant que ceux qui l'attaquent "n'ont aucune idée de ce qu'est le communisme et ce qu'est le socialisme", ajoutant: "nous ne souhaitons pas" un système dans lequel "l'Etat détient tous les moyens de production."

"Nous croyons et voulons que les moyens de production soient dans les mains du peuple et non de l'Etat", a-t-il déclaré.

Selon un communiqué de la présidence colombienne diffusé vendredi, les commentaires "irresponsables" de M. Milei "ignorent et violent les liens profonds d'amitié, de compréhension et de coopération qui unissent historiquement la Colombie et l'Argentine".