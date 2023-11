La commission électorale s'insurge contre les déclarations "incendiaires" d'un cardinal

Dimanche, le cardinal Ambongo a évoqué à un jeune public de Kinshasa la possibilité que ces scrutins ne se déroulent pas. "Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura élection, le 20 décembre 2023. Et même si elles se tenaient, nous n'avons pas la certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence", a-t-il clamé.

La Commission électorale (Céni) de la RDC a jugé la déclaration du cardinal Ambongo "inopportune, incendiaire et non constructive" et "de nature à saboter les efforts entrepris pour des élections inclusives et apaisées", a-t-elle confié mardi par voie de communiqué, avant d'ajouter: "Cette conclusion prématurée et infondée a pour but de préparer le lit à la contestation et de jeter le discrédit sur le processus électoral."