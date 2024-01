La compagnie indienne Akasa Air commande 150 Boeing 737 MAX

La commande, décrite comme "historique" par le PDG de la compagnie indienne, Vinay Dube, porte sur des 737 MAX 10 et 737 MAX 8-200.

Cette commande apparaît comme une bouffé d'air pour l'avionneur américain, sous le coup depuis le 11 janvier d'une enquête formelle de l'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) sur une possible défaillance dans ses contrôles de qualité.

Mardi, l'action de Boeing avait plongé à son plus bas en deux mois, le renforcement de la surveillance après le décrochage de la porte risquant de lourdement peser sur ses performances financières.

Avec cette commande, Akasa Air, une compagnie à bas coûts qui opère depuis 2022, ambitionne de devenir "une des 30 premières compagnies au monde", a souligné M. Dube. Akasa Air a déjà commandé 76 appareils Boeing depuis 2021.

Le secteur aérien de l'Inde fait figure d'eldorado avec la plus importante expansion au monde dans un contexte de croissance économique soutenue et d'émergence d'une classe moyenne substantielle dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a annoncé la construction de 80 aéroports à travers le pays en 2025.

Avec cette commande, Akasa Air devient "la première compagnie indienne à réaliser une commande ferme de plus de 200 appareils en 17 mois", a souligné le ministre indien de l'Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, sur X.

Le ministre a par ailleurs relevé que l'Inde était désormais les troisième plus important pays acheteurs d'avions au monde, derrière la Chine et les Etats-Unis.

En juin, M. Scindia avait estimé que les compagnies aériennes commanderaient entre 1.200 à 1.400 appareils d'ici à 2028.

Certifié en mars 2017 par la FAA, le 737 MAX est un appareil monocouloir dont le développement a été marqué par de nombreuses avanies, dont deux crashs en 2018 en Indonésie et en 2019 en Ethiopie, qui ont fait 346 morts au total. La FAA avait exigé plusieurs modifications avant d'autoriser la reprise des vols.

Fin décembre 2023, Boeing avait livré plus de 1.370 exemplaires du 737 MAX et son carnet de commandes atteignait encore plus de 4.000 unités.