La condamnation de Jos B. dans l'affaire de Nicky Verstappen confirmée

Il n'est désormais plus possible de faire appel de la décision.

Pendant longtemps, cette affaire est restée non résolue jusqu'à ce que la plus grande recherche d'ADN jamais effectuée dans le pays mène à l'arrestation de Jos B. Il a été arrêté en 2018 en Espagne.

Le corps de l'enfant, agressé sexuellement avant d'être étouffé, avait été découvert le lendemain soir, près du camp. Plus tard, l'ADN du suspect avait été retrouvé sur le caleçon et le pyjama du jeune garçon.

La cour d'appel de Den Bosch (sud) avait condamné, en début d'année, Jos B. à 16 ans d'emprisonnement, une peine plus sévère qu'en première instance où il avait écopé de 12,5 années de réclusion. La Haute Cour, plus haute instance judiciaire des Pays-Bas, a réduit la peine de trois mois en raison de la longueur de la procédure. Jos B. est désormais condamné, de manière définitive étant donné qu'aucun appel n'est possible, à 15 ans et neuf mois de prison.