La COP28 veut s'engager à réduire les émissions liées à la climatisation de 68% d'ici 2050

Cependant, on ne sait pas combien de pays adhéreront à cet engagement, ni si des poids lourds tels que la Chine et l'Inde, où la demande en matière d'air conditionné croît rapidement, y participeront.

Ils contribuent aux émissions en raison de l'électricité nécessaire pour alimenter les technologies telles que les climatiseurs et les ventilateurs, et parce que la climatisation et la réfrigération dépendent généralement d'hydrofluorocarbures, des polluants qui peuvent avoir des effets de réchauffement climatique plus importants que le dioxyde de carbone.

L'ONU estime qu'environ 3,6 milliards de climatiseurs sont utilisés dans le monde, mais leur nombre devrait monter en flèche, la demande mondiale d'énergie pour la climatisation triplant d'ici 2050.

"Sans intervention politique, les émissions directes et indirectes provenant de la climatisation et de la réfrigération devraient augmenter de 90% au-dessus des niveaux de 2017 d'ici 2050", avertissait un rapport de l'ONU en 2020.