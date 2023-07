La Corée du Nord tire "plusieurs missiles de croisière" en mer Jaune

Pyongyang a tiré samedi "plusieurs missiles de croisière" en mer Jaune, entre la péninsule coréenne et la Chine, a indiqué l'état-major interarmées de Séoul, mais garde le silence sur le sort du militaire américain qui s'est échappé mardi vers son territoire depuis le Sud.

Les tirs de missiles ont eu lieu samedi autour de 04H00 locales (19H00 GMT vendredi), selon la même source. Ils surviennent trois jours après ceux de deux missiles balistiques, cette fois en mer du Japon, sur la côte est opposée.

"Les renseignements sud-coréens et américains analysent les lancements tout en surveillant les signes d'activités supplémentaires", a ajouté l'armée sud-coréenne.

Les relations entre les deux Corées se trouvent au plus bas, la diplomatie étant au point mort et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un appelant à une accélération de la course aux armements, y compris des armes nucléaires tactiques.