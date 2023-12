La Corée du Sud affirme que le Nord a tiré un missile balistique "vers la mer de l'Est"

L'armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a tiré dimanche au moins un missile balistique en direction de la mer de l'Est, également connue sous le nom de mer du Japon.

"Le Nord a tiré un ou plusieurs missiles balistiques non identifiés en direction de la mer de l'Est", a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Cet essai intervient alors que Séoul et Washington ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis et la Corée du Sud entraînerait la fin du régime nord-coréen.