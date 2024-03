La Corée du Sud et les États-Unis entament leurs manœuvres militaires conjointes annuelles

Les soldats américains et sud-coréens ont entamé lundi des manœuvres militaires conjointes à grande échelle autour de la péninsule coréenne, a annoncé Séoul. Cet exercice annuel, opéré sous le nom de "Freedom Shield", a pour but de dissuader la Corée du Nord de se livrer à des essais à proximité de ses voisins, que ceux-ci considèrent comme des provocations.

Les manœuvres dureront 11 jours et comprendront des exercices sur le terrain ainsi que des simulations sur ordinateur. Les armées des deux pays décrivent "Freedom Shield" comme un entraînement défensif multidimensionnel, qui inclut le cyberespace et l'espace comme champs de bataille possibles, en plus de la terre, de la mer et de l'air.

Selon la Corée du Sud, la défense contre une menace nucléaire nord-coréenne constitue également une part importante de l'entraînement. Le nombre de militaires participant aux manœuvres n'a pas été communiqué.