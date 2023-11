La Corée du Sud et les États-Unis révisent leur stratégie contre la Corée du Nord

Cette révision signifie que l'accord permettra aux alliés de "dissuader et de répondre plus efficacement au développement des capacités nucléaires, entre autres armes de destruction massive, et non nucléaires de la RPDC ayant des impacts stratégiques", a-t-il déclaré.

Adopté pour la première fois en 2013, les alliés s'efforçaient d'actualiser le document afin de mieux refléter l'évolution rapide des menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang, selon l'agence de presse Yonhap.

Cette année, Séoul et Washington ont organisé des exercices militaires conjoints impliquant des avions furtifs ultramodernes et des moyens stratégiques américains.