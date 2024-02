La Corée du Sud veut répondre "massivement" aux provocations nord-coréennes

Le président de la Corée du Sud Yoon Suk Yeol a appelé samedi les Marines de son pays à "répondre massivement et sans hésitation" à toute provocation de la part de la Corée du Nord.

Récemment, la Corée du Nord, qui possède l'arme nucléaire, a qualifié la Corée du Sud de "principal ennemi", a fermé les organismes destinés à discuter de réunification et à faciliter les relations entre les deux parties de la péninsule, et a menacé d'une guerre s'il y avait "ne serait-ce qu'un millième de millimètre" d'intrusion territoriale de la part de la Corée du Sud.

"Si l'ennemi nous provoque, appliquez le principe 'agir d'abord et rapporter ensuite', et répondez de façon décisive, massivement et sans hésitation pour détruire complètement la volonté de l'ennemi", a déclaré M. Yoon, lors d'une visite dans une unité du corps des Marines, à la frontière avec la Corée du Nord.

De son côté, le nouveau président sud-coréen, connu pour ses positions bellicistes, a depuis son arrivée au pouvoir en 2022 renforcé la coopération militaire avec les Etats-Unis et le Japon, y compris avec des manoeuvres de plus en plus importantes, pour contrer les menaces de Pyongyang.

Samedi, jour du Nouvel An en Asie, il a inspecté un système de lancement multiple de missiles et déclaré que la Corée du Sud était "totalement prête à répondre immédiatement en cas de provocation ennemie".

Au-delà des échanges verbaux de plus en plus menaçants, les deux côtés ont ces derniers mois renforcé leur sécurité à la frontière et mené des manoeuvres à tirs réels le long de cette frontière.